Central European University nimmt Kurs auf Wien

Vergangenen Samstag ist das „Ultimatum“ abgelaufen, das die von US-Milliardär George Soros gegründete Privatuniversität der ungarischen Regierung gestellt hat. Die Forderung lautete: Sollte diese das Abkommen, das einen Weiterbestand der Uni garantiert, nicht unterfertigen, wird die Uni nach Wien übersiedeln – zumindest Teile des Betriebs sollen abwandern. Und genau das dürfte nun am heutigen Montag offiziell verkündet werden.

Überraschung ist das keine: In Wien rechnete man ohnehin ziemlich fix damit („Die Presse“ berichtete). Die Wirtschaftsagentur Wien hat mit den Verantwortlichen der Uni die Übersiedlung immerhin schon intensiv geplant. Sie soll in zwei Teilen erfolgen. Bereits nächstes Jahr sollen alle Studienanfänger in Wien starten. Der Unterricht wird in einem Übergangsquartier stattfinden. 2023/2024 wird der Vollbetrieb auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals im 14. Bezirk, das im Rahmen der Spitalreform abgesiedelt wird, beginnen.

Offen ist bis dato noch, wie viele Studiengänge nach Wien kommen – und welche in Budapest verbleiben.

