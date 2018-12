Auto auf Gehsteig geschleudert: Drei Verletzte in Wien

Nach der Kollision zweier Pkw in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund ist eines der Autos auf den Gehsteig geschleudert worden und hat dort drei Fußgänger erfasst. Die beiden Frauen und der Mann wurden bei dem Unfall am späten Montagnachmittag verletzt. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Bei den Frauen im Alter von 28 und 29 Jahren bestand nach Angaben der Berufsrettung der Verdacht auf Beinfrakturen, der 28 Jahre alte Mann erlitt eine Handverletzung und wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Spital entlassen.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung mit der Hörlgasse. Informationen der Polizei zufolge hatte die 41 Jahre alte Lenkerin auf der Fahrt stadtauswärts vermutlich eine rote Ampel übersehen. Daraufhin kollidierte ihr Auto mit dem Pkw eines ebenfalls 41 Jahre alten Mannes. Beiden Lenker und die Beifahrerin der Frau überstanden den Crash unverletzt.

(APA)