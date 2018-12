Central European University: „Der Hauptcampus ist in Wien“

Umzug der "Soros-Uni" nach Wien: "Wir werden dann einfach vertrieben"

Am 1. Dezember endet die Frist für die Vereinbarung über den Fortbestand der Central European University in Budapest. Die Vizerektorin, Eva Fodor, würde gern in Ungarn bleiben. Eine Übersiedlung der Uni nach Wien gilt aber als wahrscheinlich.