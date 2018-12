Altes Haus in Wien-Ottakring besetzt

Offenbar haben Aktivisten in Wien-Ottakring ein Haus besetzt. Seit Mittwochfrüh hängen Banner von der Fassade des einstöckigen Hauses auf der Neulerchenfelderstraße 35, berichten die Zeitungen "Heute" und "Krone". Die Polizei ist vor Ort.

Wie viele Personen in dem Gebäude sind, ist noch nicht bekannt. Die Polizei versucht derzeit, den Hausbesitzer ausfindig zu machen. Eine behördliche Räuming sei nur mit dem Einverständnis des Hausbesitzers möglich, heißt es von der Polizei.

Die Aktivisten wollen mit der Hausbesetzung offenbar gegen Gentrifizierung und teurer werdenden Wohnraum demonstrieren. Auf den Bannern, die von der Fassade hängen, ist "Instand besetzen, statt kaputt besitzen" und "We gentrify, you occupy" zu lesen. In den Fenstern hängen Flugblätter mit der Aufschrift: "Die Häuser denen, die drin wohnen. Die Häuser denen, die sie brauchen."

Offenbar wird das Haus schon seit 17. November besetzt. Das geben die Aktivisten in einem Blog bekannt.

– Google Maps Screenshot

