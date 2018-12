Kreative Sonntagsöffnung im Advent

Wien. Die Menschenmassen sind schon da, die Weihnachtsbeleuchtung ist längst installiert, ebenso die vielen Punschhütten. Und am Graben wurden die meisten Schanigärten abgebaut, um ab dem 12. Dezember den Christbaumverkäufern Platz zu machen. Nur eines wird es auch wieder nur sehr begrenzt in der Wiener Innenstadt geben (genauso wie in den anderen Bezirken): die Möglichkeiten, an Adventsonntagen einzukaufen. Wobei heuer eine ebensolche Möglichkeit dazukommt. Der Meinl am Graben öffnet an den ersten drei Adventsonntagen das Geschäftslokal im Erdgeschoß (wo sich vor allem Süßwaren und Weine befinden). „Das haben wir auch schon im Vorjahr gemacht und auch während des Jahres an Feiertagen“, sagt Geschäftsführer Udo Kaubek. Neu ist hingegen, dass das edle Traditionsgeschäft auch am letzten Adventsonntag, dem 23. Dezember (von 10 bis 18 Uhr), geöffnet haben wird, also das ganze Geschäft, inklusive Obergeschoß.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)