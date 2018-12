"Wega bereits im Haus": Polizei räumt besetztes Haus in Ottakring

Vermummt am Hausdach. – (c) APA (Herbert Neubauer) Die Polizei hat am Freitag um 11:15 Uhr mit der Räumung des besetzten Hauses in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring begonnen. "Nachdem mehrere Versuche, mit den Besetzern in Dialog zu treten, gescheitert waren, wurde die Auflösung der Besetzung durch die Sicherheitsbehörde verordnet", hieß es von der Polizei. "Kräfte der Wega sind bereits im Haus", sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Die Beamten "arbeiten sich von unten nach oben durch Barrikaden".

Die Aktivisten hatten nicht auf die Kontaktversuche der Polizei reagiert. Stattdessen kletterten sechs von ihnen auf das Dach des zweistöckigen Gebäudes. Die Einsatzkräfte haben ein Sprungkissen vor dem Haus platziert.

Zahl der Polizeibeamten wurde aufgestockt

Die ursprüngliche Zahl von 90 Beamten wurde erhöht, da der Einsatz länger dauern dürfte. Zudem wusste die Polizei nicht, wie viele Aktivisten in dem Haus sind. "Die genaue Zahl der Besetzer unklar, da bei Aufklärungsflügen Personen nicht nur am Dach, sondern auch im hinteren Teil des Gebäudes gesehen wurden", sagte Sörös.

Vermummte Personen am Hausdach. – (c) APA (Herbert Neubauer)

Vor dem Haus postierten sich zudem ein paar weitere Aktivisten, die gemeinsam mit den Besetzern auf dem Dach Parolen skandierten. Zu hören war etwa "Die Häuser denen, die drin wohnen" und "Nele bleibt".

Um ein "ungestörtes Handeln der eingesetzten Polizeikräfte zu ermöglichen und Gefährdungen von Zivilpersonen zu vermeiden", wurde rund um das Haus eine Sperre für den öffentlichen und den Individualverkehr verhängt. Davon war unter anderem die Straßenbahnlinie 2 betroffen.

Aktivisten besetzten Haus am Mittwoch

Am Mittwoch hatten die Aktivisten das leer stehendes Haus besetzt. Auf Transparenten forderten sie unter anderen, dass "leer stehende Gebäude keine Spekulationsobjekte darstellen oder gar dem Erdboden gleichgemacht werden sollten, um schwer leistbaren Wohnungsbauten, Büros oder Einkaufszentren Platz zu machen".

(APA)