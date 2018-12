Serien-Autoeinbrecher in Wien auf frischer Tat ertappt

Ein Autoeinbrecher ist am Donnerstag in einer Tiefgarage auf der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf von einem Security auf frischer Tat ertappt worden. Der Wachmann hielt den 36-jährigen Österreicher fest und wurde von diesem dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Ermittler des LKA, Beschaffungskriminalität, ordneten dem Mann bisher 20 Fakten zu.

Die Kriminalisten gingen allerdings von weiteren Taten aus. Sämtliche Kfz-Einbrüche wurden in Tiefgaragen verübt.

(APA)