Hanfzucht in Wiener Wohnung abgebrannt

Eine Hanfaufzucht-Anlage dürfte Ausgangspunkt für ein Feuer in einer Wohnung in der Anton-Krieger-Gasse in Wien-Liesing am Sonntagabend gewesen sein. Der Mieter (26) hatte die illegalen Rauchwaren in einem Zelt im Wohnzimmer angepflanzt, das völlig ausbrannte. Die Strominstallationen für die Anlage hatte er mit einem Freund in Eigenregie vorgenommen.

Das Wohnzimmer brannte völlig aus (Polizeibild) – LPD Wien Kurz nach 19 Uhr rückten 24 Feuerwehrmänner mit fünf Fahrzeugen zum Brandort aus. Sie gelangten über eine offene Balkontür in die Wohnung und löschten unter Einsatz von Atemschutz. Währenddessen stellten die ebenfalls ausgefahrenen Polizisten schon von außen den starken Geruch nach Marihuana fest. Neben dem abgebrannten Zelt, das rund 25 Pflanzen beherbergt hatte, fanden sich in einer weiteren Anlage im Schlafzimmer in etwa noch einmal so viele Stauden.

Der 26-Jährige war beim Ausbruch des Feuers nicht in der Wohnung, kam aber wenig später heim. Er habe die Drogenzucht gestanden und als Motiv Geldnot angegeben. Er wurde angezeigt.

(APA)