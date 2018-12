Wiens Christbaummärkte öffnen am Mittwoch

Sie sind ein untrügliches Zeichen für das nahende Fest: In Wien haben ab Mittwoch (12. Dezember) die Christbaummärkte wieder geöffnet. An insgesamt 291 Plätzen können in der Bundeshauptstadt Bäume, Reisig oder Mistelzweige erworben werden - und das täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr, wie das Marktamt in einer Aussendung vermeldete.

Angeboten werden vor allem Tannen und Fichten, wobei laut Marktamt in Wien die Tanne aufgrund ihrer kräftigen Farbe und der im Verhältnis stumpfen Nadeln bevorzugt wird. Die Christbaumpreise sind seit vier Jahren stabil, hieß es. Für eine heimische Tanne wird zwischen zehn und 35 Euro pro Meter verlangt, eine Blaufichte ist voraussichtlich zu Preisen zwischen acht und 16 Euro zu haben.

Jährlich werden rund 400.000 Bäume in Wien gekauft. Bei jenen Plätzen, die ab Mittwoch eingerichtet werden, handelt es sich um jene, bei denen der Magistrat die Vergabe regelt. Auf privatem Grund kann der Verkauf auch früher beginnen.

(APA)