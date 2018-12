10-km/h-Traktor auf Autobahn gestoppt

Ein kleiner Traktor mit Schneeschild und Salzstreuer - Bauartgeschwindigkeit 10 Kilometer pro Stunde - wurde am Montag in Wien gestoppt, nachdem er auf die Donauuferautobahn (A22) aufgefahren war. Mitarbeiter der Autobahngesellschaft Asfinag hielten den 53-jährigen Lenker nach der Rampe von der Schüttaustraße kommend an und verständigten die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der 53-Jährige an, dass er lediglich dem Navigationssystem gefolgt sei, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der Mann wurde angezeigt.

(Red.)