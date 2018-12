Wiener Grüne: Peter Kraus übernimmt Spitzenjob von Christoph Chorherr

Nach der Wahl von Birgit Hebein als neue Spitze der Wiener Grünen war es nur eine Frage der Zeit, bis weitere personelle Änderungen folgen. Die Zukunft von Peter Kraus, der lange als Favorit für die Nachfolge von Maria Vassilakou galt, und dann doch von der Sozialsprecherin Hebein überholt wurde, haben die Grünen am Mittwoch verkündet.

Kraus übernimmt die Funktion als Wohn-, Stadtplanungs- und Energiesprecher von Christoph Chorherr und somit den wohl bedeutendsten Job abgesehen von der Spitzenfunktion. Der Wechsel von Chorherr auf Kraus kommt nicht überraschend, wie die "Presse" berichtete.

Chorherr wird mit Ende Februar sein Mandat zurücklegen, er habe auf Wunsch von Spitzenkandidatin Birgit Hebein sein Mandat um zwei Monate verlängert, heißt es in einer Aussendung. Ab dem 1. März übernimmt Peter Kraus die Agenden von Chorherr. Die Übergabe sei auch mit Stadträtin Maria Vassilakou abgestimmt.

„Mir geht es um die lebensnahen Zukunftsfragen in Wien", verkündete Kraus in der Aussendung. "Wie schaffen wir bezahlbare Mieten und dämmen die Auswirkungen der Klimakrise ein", sagte der 32-Jährige, und schließt damit lückenlos an die Schwerpunktthemen an, die Hebein bei ihrer Antrittsrede verkündete. Wohnen sowie eine Anpassung an die Auswirkungen der Klimakrise werden "die Herausforderungen für die Zukunft sein“, sagte er.

(twi)