Bluttat in Steyr: "Mörder"-Zettel auf Caritas-Container in Wien

Ein Zettel in Wien-Ottakring sorgt für Aufregung, an dem das Konterfei des Tatverdächtigen gezeigt wird, der in Steyr eine 16-Jährige getötet haben soll. Dazu die Wörter "Mörder" und "Caritas ins Gas".