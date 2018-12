Die Wiener Grünen ziehen nach TownTown

Auf Immobilienplattformen wird der Kubus als „hochwertige, flexibel gestaltbare Bürofläche“ angepriesen. Der mehrstöckige Bau gehört zum Stadtteil TownTown im dritten Bezirk – und wird neue Heimat der Wiener Grünen, wie der „Presse“ bestätigt wurde. Wie diese Woche berichtet, ziehen die Grünen aus ihrem Hauptquartier in der Lindengasse im siebenten Bezirk aus.

Hauptgrund für den Umzug sind Kosteneinsparungen – die Landespartei hat bei Bewältigung der Schulden der Bundesgrünen kräftig mitgeholfen. Darüber hinaus, so heißt es, solle der moderne, energieeffiziente Bau den gewünschten Neustart der Parteisymbolisieren.

Die Grünen haben mehrere Standorte besichtigt. Jener in der Würtzlerstrasse, soll dem Vernehmen nach den Mitarbeitern am meisten zugesagt und breite Zustimmung gefunden haben. Der Einzug soll in den nächsten Wochen stattfinden.

(uw)