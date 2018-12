Wien am Samstag: Demo statt Einkauf

Wien. Die zahlreichen Demonstrationen in Wien, besonders über Ringstraße oder Mariahilfer Straße, sind Händlern schon lange ein Dorn im Auge, am Samstag gibt es wieder Anlass für Protest der Händler: An diesem Tag, einem Spitzentag des Weihnachtsgeschäftes, könnte Wien eher im Zeichen des Anti-Regierungs-Protests denn des Shoppings stehen.

Anlässlich des Ein-Jahr-Antrittsjubiläums der ÖVP/FPÖ-Regierung rufen diverse Plattformen und Institutionen zur „Großdemonstration“: Laut Koordinierungsplattform Heißer Herbst werden Zehntausende erwartet. Nach – laut Veranstaltern – Debatten mit der Landespolizeidirektion, führt die Route vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über den inneren Neubaugürtel, Burggasse, Bellariastraße, Burgring bis zum Heldenplatz. Starten wird die Kundgebung um 14 Uhr beim Westbahnhof, von 16 bis 18 Uhr wird eine Sperre des Neubaugürtels, der Burggasse, in weiterer Folge des Rings (ab Operngasse) und der Zweierlinie (zwischen Linker Wienzeile und Neustiftgasse) erfolgen. Staus werden erwartet. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)