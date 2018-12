Schwarz entscheidet über rot-türkise Koalition in Wien

Die enge Freundschaft von Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien (WKW), und Bürgermeister Michael Ludwig ist weithin bekannt. Trotzdem überraschte die hohe Dichte an Wiener SPÖ-Politikern und roten Funktionären beim traditionellen Adventempfang Donnerstagabend in der WKW.



Denn seitens der Stadtregierung war nicht nur Ludwig gekommen, sondern auch dessen Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Es kamen erstmals auch Ludwig-Unterstützer der ersten Stunde wie z. B. Ernst Nevrivy, roter Bezirkschef einer der größten SPÖ-Bezirksfraktionen Österreichs. Und auch Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, kam. Immerhin betonen Ludwig und Ruck laufend die Bedeutung der Sozialpartnerschaft, die unter Türkis-Blau auf Bundesebene in der Defensive ist – was Anderl so kommentierte: „Man sieht hier, was Wien ausmacht. Man hat in dieser Stadt erkannt, dass es nur miteinander geht.“Rot-Schwarz gegen Türkis-Blau?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)