Ein Schwerverletzter bei "Geisterfahrer"-Unfall in Wien

Bei einem "Geisterfahrer"-Unfall auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt ist in der Nacht auf Samstag ein 27 Jahre alter Autolenker schwer verletzt worden. Ausgelöst wurde der Frontalzusammenstoß von einem Alko-Lenker, der mit seinem Pkw auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs war.

Der Zusammenprall war so heftig, dass der Wagen des 27-Jährigen gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde, dessen Lenker unverletzt blieb. Auch der "Geisterfahrer" hat den Crash äußerlich unbeschadet überstanden. Der 42-Jährige, bei dem 1,82 Promille festgestellt wurden, hatte nach eigenen Angaben bei einer Weihnachtsfeier zu viel Alkohol getrunken.

Ein schwer alkoholisierter 30-Jähriger ist am Samstag gegen 17.00 Uhr in Ampflwang im Bezirk Vöcklabruck mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann blieb unverletzt, der Alkotest ergab 2,76 Promille. Am Auto entstand Totalschaden, teilte die Polizei mit.

Wenige Stunden später beobachtete die Polizei im Stadtgebiet von Vöcklabruck einen 22-jährigen Oberösterreicher ohne Führerschein, als er mit einem Auto wegfuhr. Der junge Mann ist amtsbekannt. Die Beamten verfolgten den Lenker. Noch im Stadtgebiet raste der 22-Jährige trotz roter Ampel mit mehr als 170 km/h über eine Kreuzung der B1. Auf Freilandstraßen beschleunigte er seinen Wagen auf über 200 km/h. Er überholte immer wieder an unübersichtlichen Stellen und trotz glatter Fahrbahn. Schließlich gelang es dem Raser, die Polizei abzuschütteln. Bei seiner riskanten Fahrt missachtete der Oberösterreicher alle Verkehrsregeln und gefährdete sich und andere Verkehrsteilnehmer massiv. Die Polizei konnte den Mann trotz intensiver Fahndung nicht stellen, er wurde wegen zahlreicher Delikte angezeigt.

Ein 48-Jähriger ist Sonntagfrüh in Penningberg in Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) mit seinem Wagen über 100 Meter in die Tiefe geschlittert. Laut Polizei stürzte das Fahrzeugen anschließend noch zehn Meter über eine Böschung, ehe es durch Bäume gestoppt wurde. Der Mann wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn in die Klinik.

Der 48-Jährige war mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Einfriedungsmauer und rutschte dann über eine schneebedeckte Wiese.

Bei einem Verkehrsunfall in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) sind am Samstagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Ein 48-jähriger Autolenker aus St. Veit an der Glan hatte beim Einfahren in eine Kreuzung den Vorrang missachtet und war mit einem anderen Auto, gelenkt von einem 57-Jährigen aus Grafenstein, kollidiert, teilte die Polizei mit.

Durch den Anprall wurde der Pkw des Grafensteiners um die eigene Achse geschleudert und blieb etwa 30 Meter entfernt stehen. Sowohl an diesem Auto als auch an dem des 48-Jährigen entstand Totalschaden. Die bei dem St. Veiter mitgefahrenen vier Frauen wurden von der Rettung zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, auch der Lenker aus Grafenstein wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem St. Veiter ergab eine leichte Alkoholisierung

(APA)