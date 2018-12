Notorische Taschendiebinnen in Wien festgenommen

Am Wiener Praterstern sind am Freitag zwei Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren festgenommen worden, denen die Polizei 30 Taschendiebstähle zur Last legt. Die Beschuldigten waren seit Mai überwiegend in der U1 aktiv und wurden anhand von Überwachungsvideos ausgeforscht. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Eine 17-jährige bosnische Landsfrau der Beschuldigten wird in dem Zusammenhang noch gesucht. Über die festgenommenen Frauen wurde nach Angaben der Polizei Untersuchungshaft verhängt.

Mit einer Anzeige davongekommen sind zwei Taschendiebe, die am Donnerstag einer 90 Jahre alten Frau die Geldbörse mit 230 Euro gestohlen hatten. Die Männer im Alter von 43 und 46 Jahren wurden unmittelbar nach der Tat in einem Supermarkt im Bezirk Alsergrund festgenommen, da Polizisten Zeugen des Diebstahls wurden.

Die Polizei rät, niemals viel Bargeld bei sich zu tragen, Geldbörsen innen zu tragen und Handtaschen an der Vorderseite des Körpers. Besonders vorsichtig sollte man in Menschenansammlungen oder bei Gedränge sein - etwa auf Weihnachtsmärkten, in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

(APA)