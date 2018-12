Graffiti-Sprayer am S-Bahnhof Oberdöbling ertappt

Zeugen haben in der Nacht auf Dienstag in Wien-Döbling die Polizei alarmiert, weil sie drei Graffiti-Sprayer auf einem Bahnsteig der S-Bahnstation Oberdöbling beobachteten. Als die Polizei eintraf, ergriffen die Sprayer die Flucht über die Gleise, wie die Exekutive am Dienstag berichtet. Ein 20-Jähriger wurde angehalten, als er in der Billrothstraße von den S-Bahngleisen kam. Die beiden anderen Verdächtigen konnten unerkannt entkommen.

Sowohl am Bahnsteig wie auch bei den Gleisen stellten die Polizisten Spraydosen und Arbeitshandschuhe sichern. Im Bahnhof wurden mehrere frische Graffitis angebracht. Der 20-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der Tatort auf einem Polizeibild – LPD Wien

(Red.)