Betrug mit Meinl-Bank-Handys?

Der Prozessstoff ist kurios: Die Meinl-Bank musterte voriges Jahr 76 alte Blackberry-Mobiltelefone aus. Der Elektroschrott landete bei einer Handyfirma, die diesen um 200 Euro an einen gewissen A. weiterverkaufte. A. entdeckte, dass man den alten Geräten vielleicht noch Bankdaten entlocken könnte. Und am Ende trudelte eine 1,5-Millionen-Euro-Forderung bei der Meinl-Bank ein.

Wie es so weit kommen konnte, war am Donnerstag erneut Thema einer Gerichtsverhandlung (einen Verhandlungstag gab es bereits). Elektroschrottkäufer A., nunmehr einer von vier Angeklagten, wandte sich an einen Bekannten, Herrn V. Der wiederum brachte eine niederösterreichische Sicherheitsfirma ins Spiel. Die Botschaft, die A. und Vermittler V. für die Security-Profis hatten: Da gibt es alte Meinl-Bank-Handys. Von denen lassen sich wahrscheinlich Daten absaugen. Konkret: Man könne die von der Bank gelöschten Daten wiederherstellen. Dass es einer Bank, die seit Jahren in ein Ermittlungsverfahren in der Causa Meinl European Land verwickelt ist (mittlerweile liegt auch – an einer Nebenfront – eine Untreue-Anklage gegen Julius Meinl vor), nicht angenehm ist, wenn sich vielleicht ein Datenleck auftut, versteht sich von selbst.

Jedenfalls war die Security-Firma höchst interessiert. Und nahm von A. einen ganz speziellen Auftrag an: „Ich sollte ausloten, ob die Meinl-Bank Interesse an einem Rückkauf hat.“ Das sagte nun der Geschäftsführer der Sicherheitsfirma, W., seinem Richter, Christian Böhm. An dieser Stelle brachte damals die Security-Firma einen ihrer seinerzeitigen Angestellten ins Spiel: den prominenten Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly. Er stellte den Kontakt zur Bank her. Es folgte ein Kaffeehaustreffen von W., seinem Mitarbeiter H. und zwei Vertretern der Meinl-Bank. Am Ende stand eine Forderung von 1,5 Millionen Euro für 76 Schrotthandys im Raum.

Garniert wurde diese mit dem Hinweis, dass man, sollte die Bank nicht anbeißen, schon einen Ersatzinteressenten an der Angel habe; ausgerechnet einen Prozessfinanzierer, der Anlegerklagen gegen die Meinl-Bank unterstütze. „Damit haben sie der Meinl-Bank ein Übel in Aussicht gestellt“, folgerte der Richter. Und es klang ganz nach versuchter Erpressung. Angeklagt ist dies aber nicht. Sondern versuchter schwerer Betrug. Beschuldigt sind: W., Mitarbeiter H., Handykäufer A. und Mittelsmann V. Sie bekennen sich nicht schuldig.

Noch etwas ist interessant: Just zu der Zeit, als das Security-Unternehmen mit der Meinl-Bank ins Gespräch kam, besuchten H. und W. eine deutsche Firma für das Auslesen von Computer- bzw. Handydaten. Dieses zeitliche Parallele sei reiner Zufall gewesen, so W. Mit der Meinl-Handy-Geschichte habe das nichts zu tun gehabt.

„Ich habe hoch gepokert!“

Kurios auch das: W. selbst sagt, er habe „im Internet recherchiert“ – man hätte maximal 200.000 Euro für die Geräte verlangen können. Die 1,5 Millionen habe sein Mitarbeiter H. zwar bei dem Treffen mit den Meinl-Leuten gefordert – aber eigenmächtig. Er, W., habe das erst später mitbekommen.

W.: „Ich bin aufgestanden, um zu zahlen, da die Kellnerin nicht gekommen ist.“ In dieser Minute sei H. vorgeprescht. W.: „Im Nachhinein hat er mir gesagt, er habe hoch gepokert.“ Richter: „So einen Mitarbeiter watsche ich doch verbal ab.“ W.: „Ich war eh entrüstet.“ W. ist übrigens karenzierter Polizeibeamter. H. war früher Polizist.

Ob nun wirklich reproduzierbare Daten auf den Geräten waren, will die Sicherheitsfirma gar nicht gewusst haben. Letztlich setzte die Bank dem Spuk ein Ende, sie wandte sich an die Behörden. Die Verhandlung wurde auf 25. Februar vertagt.