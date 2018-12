Christen in Wien: Mehr als "nur" katholisch

Es ist fast wie ein Klassentreffen. Die einen sehen sich ohnehin dauernd, andere haben keine große Freude, dass der auch dabei sein muss, weil eigentlich gehöre dessen Kirche ja nicht richtig dazu, und andere, die wissen flüchtig voneinander, haben aber eigentlich nichts miteinander zu tun. „Grüß dich, wir sehen uns dann eh gleich“, begrüßt Dompfarrer Toni Faber etwa Ines Charlotte Knoll, die Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche. Später an diesem vorweihnachtlichen Vormittag wird Faber mit seinem Team in Knolls Kirche kommen, die Weihnachtsfeier der Dompfarre findet heuer dort statt. In den katholischen Nachbarkirchen waren sie schon, heuer soll es einmal etwas anderes sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)