Mafia-Mord in Wien: Angeschossener und Zeuge festgenommen

Neue Entwicklungen nach dem Mafia-Mord, der sich am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt ereignet hat. Der angeschossene 23-Jährige, dessen Zustand sich zuletzt stabilisiert hatte, wurde festgenommen. Ebenso der 29-jährige Mann, der den getöteten Vladimir R. (32) und den schwerverletzten 23-Jährigen am Freitag zum Mittagessen in ein Lokal am Lugeck begleitet hatte. Auf sie wurde geschossen, als sie das Lokal verließen. Der Täter ist noch immer auf der Flucht.

Die Polizei nahm den 23-Jährigen, der nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, am Sonntag fest, weil er zur internationalen Fahndung ausgeschrieben war. Er wird in einem Wiener Spital überwacht. Welcher Staat nach ihm gesucht hatte und aus welchem Grund nach ihm gefahndet wurde, kommunizierte die Polizei nicht. Bei dem Verletzten soll es sich um einen Sohn des einstigen Bosses der montenegrinischen Mafia in der Vojvodina-Hauptstadt Novi Sad handeln. Sowohl der Vater wie auch ein Bruder des 23-Jährigen waren bei Mafia-Abrechnungen in Novi Sad bzw. Belgrad 1999 bzw. 2015 ums Leben gekommen.

Die Polizei hatte am Samstag einen mafiösen Hintergrund der Tat bestätigt. Dabei dürfte es sich um Auswüchse eines seit Jahren anhaltenden Drogenkriegs der beiden verfeindeten Clans Kavački und Škaljarski aus Montenegro handeln, dem schon Dutzende Menschen zum Opfer gefallen sind. Bei dem Konflikt geht es um die Vorherrschaft im Kokainhandel auf dem Balkan.

Polizei will genaue Haftgründe nicht kommentieren

Der 29-Jährige hatte zunächst als Zeuge gegolten. Das dürfte sich im Zuge der Ermittlungen und nach der formellen zeugenschaftlichen Einvernahme des Mannes geändert haben. "Er hat unglaubwürdige Aussagen zum Tathergang gemacht", teilte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Daniel Fürst, Sonntagmittag mit. Eine Beteiligung - in welcher Form auch immer - könne zum derzeitigen Zeitpunkt daher nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Haftgründe kommentierte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Der 29-Jährige sei "der organisierten Kriminalität zuzuordnen", hieß es in einer Presseaussendung der Polizei.

Um die Hintergründe der Tat zu klären und auf die Spur des Attentäters zu kommen, laufen länderübergreifende Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien sowie das Bundeskriminalamt arbeiten intensiv mit den Behörden in Serbien und Montenegro zusammen. Er wird als circa 30 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß beschrieben. Er trug einen Drei-Tages-Bart, eine dunkle Jacke und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Er soll in slawischer Sprache gesprochen haben.

