Raubserie in Wien - 26-Jähriger festgenommen

Eine Raubserie in Wien-Brigittenau kurz vor Weihnachten hat nun ein jähes Ende gefunden. Ein 26-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen, berichtete die Polizei am Stefanitag. Er soll innerhalb von drei Tagen vier Überfälle begangen haben. Der Wiener wollte damit seine Drogensucht finanzieren, sagte er in seiner Einvernahme.

Am 19. Dezember schlug der Mann gleich innerhalb weniger Minuten zwei mal zu. Um 7.24 Uhr überfiel er zunächst mit Kapuze und Schal maskiert eine Trafik. Bewaffnet war der Mann mit einem Pfefferspray. Um 7.28 Uhr suchte er eine Bäckerei heim.

Einen Tag später kam der Bewaffnete am späten Nachmittag wieder in eine Bäckerei und forderte Bargeld. Eine Kundin gab ihm das Gewünschte. Am 21. Dezember überfiel er wieder eine Trafik. Der Angestellte drückte jedoch den Alarmknopf, kurze Zeit später wurde der 26-Jährige nahe des Tatorts festgenommen. Er hatte den Pfefferspray, ein Messer sowie die Beute bei sich. Er zeigte sich in einer ersten Einvernahme geständig.

(APA)