Wer räumt den Müll nach Weihnachten auf?

Wien. Es ist das Fest der Liebe, der Geschenke – und der Verpackungen. Wenn die Kerzen am Christbaum entzündet werden, die Schleife des ersten Geschenks geöffnet wird, beginnt für eine Gruppe wieder die arbeitsintensivste Zeit des Jahres. Hier geht es um die Kehrseite von Weihnachten – im wahrsten Sinn des Wortes. Denn von Weihnachten bis Silvester ist die Reinigung der Straßen von den Hinterlassenschaften der Feiertage so intensiv wie kaum in einer anderen Jahreszeit.



Immerhin steigt zu den Weihnachtsfeiertagen das Müllvolumen in Wien, das entsorgt werden muss, um rund zehn Prozent. Und dafür benötigt die Stadt eine entsprechende Infrastruktur – von der Organisation, wann die ersten Mitarbeiter der MA 48 (Abfallwirtschaft/Straßenreinigung) auf die Straße gehen, bis zum Abtransport übervoller Mülltonnen, die mit Sektflaschen, Geschenkpapier und Verpackungen gefüllt bis zur Müllverbrennungsanlage gebracht werden, wo sie (teilweise) in Fernwärme umgewandelt werden.