Silvesterpfad mit „Straße des Glücks“

Wien. Zum Jahreswechsel lädt der Wiener Silvesterpfad einmal mehr zur großen Party. Bei der 29. Ausgabe werden wie gewohnt Musik und Unterhaltung an zahlreichen Standorten geboten. Der Startschuss fällt um 14 Uhr.

14 Standorte werden heuer bespielt – zwölf davon in der Innenstadt. Darüber hinaus gibt es wieder die „Außenstellen“ Pratervorplatz und Seestadt Aspern. Darüber hinaus kann man sich entlang des Parcours bei rund 70 Gastroständen mit Essen und Trinken versorgen. Was das Sicherheitskonzept anbelangt, stehen die Details noch nicht fest. Im Vorjahr war die Polizei mit 240 Beamten im Einsatz. Zudem wurde Videoüberwachung eingesetzt, schwer beladene Lastwagen dienten als Rammschutz.

Tanz und Akrobatik

Was das Programm anbelangt, setzt der Veranstalter – das Stadt Wien Marketing – auf die bewährte Kost aus Live- und Konservenmusik. In der Löwelstraße gibt es House- und Soulbeats, Am Hof R&B und Funk, am Neuen Markt Partyhits samt Tanz- und Akrobatikeinlagen, vor dem Parlament Pop und Disco – allerdings erst ab 21Uhr –, und die Kärntner Straße wird mit Hits der heimischen Charts aus den letzten fünf Jahrzehnten beschallt. Was 2019 bringt, lässt sich auf der neuen „Straße des Glücks“ herausfinden. Sechs Hütten entlang der Teinfaltstraße laden zum Kartenlegen, Wahrsagen oder zum Blick in die Sterne ein.

Freunde der klassischen Musik kommen auf dem Herbert-Karajan-Platz auf ihre Kosten. Dort wird ab 19 Uhr die „Fledermaus“ in der Inszenierung von Otto Schenk live aus der Staatsoper via LED-Screen übertragen.

Die Ausstrahlung des Neujahrskonzerts folgt dann tags darauf ab elf Uhr auf dem Rathausplatz. Wer sich zu dieser Uhrzeit noch auskurieren muss, hat ab 14 Uhr eine zweite Chance. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)