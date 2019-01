Rave-Party in Wien eskaliert - drei Streifenwagen erheblich beschädigt

Eine Rave-Party in einem leer stehenden Gebäude ist in der Silvesternacht in Wien-Mariahilf beim Einschreiten der Polizei eskaliert: Einige der feiernden 30 bis 40 Personen attackierten die Beamten, ein Uniformierter wurde laut Exekutive am Kopf verletzt. Einem Polizisten wollte man die Dienstwaffe entreißen. Offenbar geflüchtete Raver beschädigten drei Funkwagen erheblich.

Beim Eintreffen der Beamten gegen 3.30 Uhr verhielten sich einige Personen unkooperativ und aggressiv, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Neujahrstag. Als die Ordnungshüter die Veranstaltung für beendet erklärten, kam es zum "aktiven Widerstand mehrerer Anwesender", andere ergriffen die Flucht.

Zwei Polizisten versuchten, in der Fügergasse eine Gruppe Flüchtender anzuhalten - und wurden dabei von dieser angegriffen. Es erfolgten mehrere Festnahmen. Sieben Frauen und Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren, alle Österreicher, wurden wegen diverser strafrechtlicher Delikte wie schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Freiheitsentziehung und schwere gemeinschaftlicher Gewalt auf freiem Fuße angezeigt.

Einige vom Rave geflüchtete Partygäste dürften die Scheiben von drei bei einer Polizeiinspektion im Bezirk Fünfhaus geparkten Streifenwagen eingeschlagen haben. Die Fahrzeuge "können bis auf weiteres nicht für notwendige Polizeieinsätze verwendet werden", berichtete Eidenberger.

(APA)