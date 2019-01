Das ewige Hotelprojekt

Wien. Der Schriftzug „Gerichtsgebäude“ über dem einstigen Haupteingang ist sichtlich in die Jahre gekommen und erinnert an die längst vergangene Nutzung der mächtigen Liegenschaft in der Riemergasse 7: Fast 100 Jahre lang, seit seiner Errichtung im Jahr 1906 durch Architekt Alfred Keller, wurde das Gebäude in prominenter Lage im Ersten als Handels- und Bezirksgericht genutzt – bis zum Umzug des Handelsgerichts nach Wien-Mitte im Jahr 2003.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2019)