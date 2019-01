Das alte Handelsgericht erwacht

Wien. Ganz vage kann man den Luxus erahnen, der in der Eingangshalle einziehen soll, in der Weiß-Gold-Schwarz dominieren wird. Kann sich die zarten goldenen Leuchten vorstellen, die dann die Gäste des Hotels begrüßen.



Wer allerdings das mächtige Gebäude derzeit durch den Haupteingang in der Riemergasse betritt, landet in einer großen Baustelle. Bauschutt überall, Kabel, Rohre, Leitungen auf dem Boden, abmontierte Aktenschränke warten in den Gängen darauf, abtransportiert zu werden. Auf die beiden markanten, dunklen Säulen in der Eingangshalle, an denen Tausende Menschen ihren Weg in Richtung der Verhandlungssäle absolviert haben, hat sich eine dicke Staub- und Schmutzschicht gelegt.



Fast 100 Jahre lang war hier das Handels- und Bezirksgericht untergebracht. Für unzählige Juristen war es Arbeitsplatz oder Verhandlungsort, und wie das so ist mit Dingen, die es nicht mehr gibt: Viele blicken mit Wehmut zurück auf die Zeiten, als noch „in der Riemergasse“ verhandelt wurde.

