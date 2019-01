Dem WUK geht es an die Substanz

Wien. Das WUK steht vor dem Aus. Ein Umbau steht an, nach knapp 40 Jahren Kulturbetrieb ist der mehr als 150 Jahre alte Backsteinbau renovierungsbedürftig. Bloß, es fehlt das Geld. Mit dieser Nachricht hat das Werkstätten- und Kulturhaus in der Währinger Straße zuletzt für Aufregung gesorgt. Was ist los im WUK? Steht das Areal, das seit Jahrzehnten fest zum Kulturleben der Stadt gehört, tatsächlich vor dem Zusperren?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)