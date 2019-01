Schmuggler vergessen 2500 Packungen Zigaretten auf Bahnsteig in Wien

Einen nicht ganz alltäglichen Fund hat die Polizei bei der Schnellbahnstation in Wien-Simmering gemacht. Der Sicherheitsdienst der ÖBB alarmierte die Einsatzkräfte, weil am späten Mittwochabend zwei herrenlose Reisekoffer entdeckt wurden. In den Trolley und die Reisetasche waren insgesamt 2.500 Packungen Zigaretten gepackt, berichtete die Polizei.

Die russischen Fabrikate dürften geschmuggelt worden sein. Vom Besitzer fehlte jede Spur. Die Zigaretten wurden zur Zollfahndung gebracht.

(APA)