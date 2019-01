Die Wiener und ihr Gespür für Schnee

Es gibt keinen echten Winter mehr. Aus Wiener Sicht ist der Befund recht eindeutig. Ja, es hat schon zeitweise ganz ordentlich heruntergeschneit in den letzten Tagen. Aber abgesehen von ein bisschen Splitt auf dem Gehsteig und ein paar Häufchen Schneerest am Straßenrand ist in großen Teilen der Stadt nicht mehr allzu viel davon übrig.



Höchste Lawinenwarnstufe in mehreren Bundesländern? Von Schneemassen blockierte Straßen? Eingeschneite Häuser, deren Bewohner per Hubschrauber versorgt werden müssen? Es fühlt sich in Wien so an, als kämen Meldungen wie diese von einem anderen Planeten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)