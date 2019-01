Frau bei Kellereinbruch in Wien ertappt und eingesperrt

Ein Duo hat sich am Samstag in Wien-Ottakring Zugang zu einem Kellerraum in der Panikengasse erschafft und dort ein Abteil aufgebrochen. Ein Bewohner des Mehrparteienhauses ertappte die Einbrecher jedoch. Es gelang ihm, eine Verdächtige im Keller einzusperren und die Polizei zu verständigen.

Die Exekutive nahm die 30-jährige Frau dann gegen 20.45 Uhr fest, dem zweiten Einbrecher gelang jedoch die Flucht. Eine Einvernahme der Verdächtigen war laut Polizeisprecher Paul Eidenberger bisher noch nicht erfolgt

(APA)