Ludwig will ganz Wien zur Waffenverbotszone machen

Wien fordert, die gesamte Stadt zur Waffenverbotszone zu machen. Eine entsprechende Stellungnahme sei an die Landespolizeidirektion ergangen, teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag mit. Die Stadt spricht sich damit dagegen aus, nur einzelne Flächen als Verbotszonen auszuweisen.

Derzeit prüfen die Landespolizeidirektionen auf Auftrag von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) die Einrichtung derartiger Bereiche - die es in manchen Städten schon gibt. Möglich würde die Verhängung eines Waffenbanns durch eine Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes. Seit Mitte August können Behörden, „bestimmte öffentliche Orte“ zu Waffenverbotszonen erklären. Aber nur , wenn „aufgrund bestimmter Tatsachen“ zu befürchten ist, dass es „zu gefährlichen Angriffen gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum von Menschen kommen wird“. In Innsbruck war nach einem tödlichen Messerangriff in der sogenannten Bogenmeile die erste Waffenverbotszone Österreichs eingerichtet worden.

Sind Sie dafür, die gesamte Stadt Wien zur Waffenverbotszone zu machen? Ja, eine gute Idee. Nein, ich bin gegen Waffenverbotszonen Nur bestimmte Flächen sollten als Waffenverbotszone ausgewiesen werden.

>>> Was ist eine Waffenverbotszone und welche Strafen drohen

Das Verbot beschränkt sich nicht bloß auf Waffen, sondern auch auf Gegenstände, die geeignet sind und "den Umständen nach dazu dienen, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben", wie beispielsweise Taschenmesser. Das Verbot gilt nicht für Menschen, die Waffen in Ausübung ihres Berufes oder aufgrund einer waffenrechtlichen Bewilligung an diesen Orten mit sich führen.

(APA)