Donaucity: Baustart für höchsten Wohnturm

Wien. Auf der Donauplatte weht bekanntlich ein rauer Wind. An ihm liegt es aber nicht, dass die Bauprojekte bei der Donaucity (Stichwort DC Tower 2) vor allem durch Verzögerungen auffallen. Jetzt gibt es für das nächste Projekt – die Danube Flats – eine Baugenehmigung, eine rechtskräftige wohlgemerkt, wie die Vertreter der beiden Projektentwickler Erwin Soravia (Soravia) und Wolfdieter Jarisch (S+B Gruppe) gestern, Dienstag, bei einer Pressekonferenz verkündeten.

„Es war nicht easy als Projektentwickler, wenn man sich die lange Laufzeit anschaut. Wir haben vor sieben Jahren mit der Planung begonnen“, sagt Erwin Soravia. Denn ursprünglich hätte der Wohnturm bereits 2016 fertig sein sollen. Kritik an der Flächenwidmung, aber auch Proteste von Anrainern (allen voran des Harry-Seidler-Turms, die um ihre Aussicht bangen) haben das verzögert.

Zweites, kleineres Gebäude

Jetzt wird aber bereits gebaut, konkret werden Vorarbeiten vorgenommen. Der rund 160 Meter hohe Turm wird auf dem Areal des alten Cineplexx- (und Minopolis)-Gebäudes errichtet, das derzeit abgerissen wird. Im April sollen die Tiefbauarbeiten beginnen. Immerhin soll die Tiefgarage bestehen bleiben und es müssen 50 Meter lange Pfeiler in der Erde verankert werden, die den Turm halten. Die beiden Projektentwickler rechnen damit, dass in einem Jahr der (oberirdische) Spatenstich vorgenommen wird. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2023 geplant. Auf 49 Stockwerken werden sich vor allem Eigentumswohnungen (zwischen 30 und 230 Quadratmeter) befinden, alle mit Terrasse und spezieller Begrünung. Im Sockel werden auf rund 1200 Quadratmetern Sozialwohnungen errichtet (ohne Terrasse) sowie Geschäfte, ein Ärztezentrum und ein Kindergarten. Außerdem soll es Gemeinschaftsküchen, eine Bar mit Outdoor-Pool, ein Restaurant, private Kinosäle, Eventräume und ein Concierge-Service geben. Der Turm ist zwar als Wohnturm (der drittgrößte Europas) geplant, die Raumhöhe von drei Metern ermöglicht aber auch eine Nutzung als Büro. Hinter dem Turm – der aufgrund der Anrainerproteste etwas schmäler als geplant ausfallen und auch ein bisschen versetzt wird – wird auch ein zweites, neunstöckiges Gebäude errichtet, das rund 130 Wohnungen beherbergt. Erwin Soravia beziffert das Investitionsvolumen auf rund 250 Millionen Euro.

Der städtebauliche Vertrag verpflichtet die Bauträger nicht nur zu Schall- und Windschutzeinrichtungen und einer Verbesserung eines Uferteilabschnittes der Neuen Donau, sondern auch zur finanziellen Unterstützung der Schulerweiterung am Schulstandort Schüttaustraße und zur Errichtung eines Kindergartens.

Laut Erwin Soravia wird es sich bei dem Projekt um die letzten Wohnungen mit diesem Standard handeln. „Die neue Regelung verlangt, dass zwei Drittel der Wohnungen gefördert sind, und das geht sich bei einem Hochhaus nicht aus, da sind die Baukosten zu hoch“, sagt er in Hinblick auf die neue Bauordnung.

DC Tower 2 erneut verzögert

Neben den Danube Flats ist die S+B Gruppe mit weiteren Projekten an dem Standort beschäftigt. Derzeit wird am DC Tower 3 gebaut. In rund drei Jahren soll ein Studentenwohnheim in dem 100 Meter hohen Haus eröffnen.

Der DC Tower 2 reiht sich hingegen in die Serie der Verzögerungen ein. Noch im Vorjahr war von einem Baustart 2019 die Rede. Die Baugenehmigung ist aber bereits abgelaufen. Man sei derzeit mit der Neuplanung beschäftigt. Jarisch rechnet damit, dass heuer die Einreichplanung abgeschlossen und Ende 2020 mit dem Bau begonnen wird. Der 170 Meter hohe Turm soll Mietwohnungen beherbergen. Weiters folgen die Projekte DC Flats und DC Residential.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)