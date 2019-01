Zwei Kräne in Wien umgestürzt: Drei Verletzte

In Wien sind am Mittwochabend auf einer Baustelle in Wien-Favoriten zwei Kräne umgestürzt. Dabei wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt, meldete die Wiener Feuerwehr in einer Aussendung.



Mit einem mobilen Autokran sollte auf einer Baustelle auf einem Firmengelände in der Favoritner Oberlaaer Straße ein Turmdrehkran aufgestellt werden. Dabei sind beide Kräne umgestürzt. Die Ursache für den Unfall ist war bisher nicht bekannt, diese wird nun ermittelt. – (c) LICHBILDSTELLE MA68 Während die Kräne umstürzten befanden sich zwei Mitarbeiter in der Turmdrehkanzel – diese wurden leicht verletzt, ein dritter war im Außenbereich beschäftigt, sprang auf ein Flachdach und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Mobilkran wurde ein weiterer Mitarbeiter eingeschlossen, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde. – Edvard Spnulovic Einsatzkräfte der Berufsfeuer konnten den Arbeiter in der Kanzel des Mobilkrans aus etwa fünf Meter Höhe befreien. Die Verletzten wurden Rettungskräften notfallmedizinisch versorgt. Der Unfallbereich wurde großräumig abgesperrt, die Baufirma führt die Bergungsarbeiten selbst durch.

(APA)