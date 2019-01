Trainieren, bis die Alte Donau zufriert

Wien. So manch einer wird ihnen im Winter wohl schon an einem Wochenende mit großen Augen nachgesehen haben. Da sprintet eine Gruppe junger Frauen und Männer zwischen 15 und 25 Jahren in Socken, kurzen Hosen und Flipflops zur Alten Donau. Am Oberkörper nur mit Skiunterwäsche und einer Art Windjacke mit Neoprenmanschetten und Schwimmwesten bekleidet. In der Hand: rote Kajaks, Paddels, Vollvisierhelme, und irgendjemand trägt auch noch den Ball.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)