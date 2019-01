Mann blutüberströmt auf Weg in Wien gefunden

Zwei Passanten haben am Sonntagabend in der Nähe der Schukowitzstraße in Wien-Donaustadt einen blutüberströmten Mann gefunden, der auf dem Boden lag. Laut Polizeisprecher Harald Sörös wies der 49-Jährige schwerste Stichverletzungen im Bauch auf. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei und die Wiener Berufsrettung. Die Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Dem Vernehmen nach handelte es sich unter anderem um Messerstiche, was Sörös zunächst nicht bestätigte. Den Ermittlern zufolge liegt sicher Fremdverschulden vor, einen Suizidversuch schlossen sie aus. Laut aktuellem Erkenntnisstand war das Opfer zu Fuß auf seiner üblichen Spazierrunde unterwegs, als er von einem unbekannten Täter mit einem Messer attackiert wurde. Das Tatmotiv ist derzeit völlig unklar.

Nähere Aufschlüsse erhoffte sich die Polizei von den Einvernahmen des Mannes. Diese waren wegen seines Gesundheitszustandes zunächst nicht möglich. In Lebensgefahr befand sich der 49-Jährige aber dem Polizeisprecher zufolge Montagfrüh nicht.

– LPD Wien/Google

Die Wiener Polizei hat den genauen Tatort in der Nähe des Teichs Paischer-Wassers veröffentlicht und sucht Personen, die am 20.01.2019 im Zeitraum zwischen 17:15 und 18:30 Uhr in der Nähe des Tatorts unterwegs waren. Sie bittet etwaige Zeugen, Hinweise beim Landeskriminalamt, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 zu melden.

(APA)