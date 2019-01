Die roten Wiener Projekte für 2019

Wien. Es war ein seltener Anblick. Am Montag versammelten sich alle Wiener SPÖ-Stadträte, um gegen das „Wien-Bashing“ der türkis-blauen Bundesregierung, wie es formuliert wurde, aufzutreten. „Es ist eine Kampagne, die man in dieser Intensität noch nie wahrgenommen hat“, erklärte Bürgermeister Michael Ludwig: „Nicht alle Zahlen der Bundesregierung (bezüglich Wien, Anm.) stimmen.“

Statt zu einer Lösung im Bereich der Arbeitslosigkeit beizutragen, würde die Bundesregierung AMS-Mittel kürzen, so Ludwig, nach dessen Statement jedes rote Stadtratsmitglied unter dem Motto „Gemeinsam sind wir Wien“ Projekte und Pläne (vor allem) für heuer präsentierte – als ob Wahlkampf wäre. Die Details:

Soziales

Im Ressort Peter Hackers (Soziales und Gesundheit) kumulieren jene Themen, welche zuletzt ins Visier der türkis-blauen Bundesregierung geraten waren: im Sozialressort die Mindestsicherung, im Gesundheitsressort der Zustand des städtischen Spitälerkonzerns KAV sowie die Probleme beim Krankenhaus Nord. Zu den Reformplänen der Bundesregierung bei der Mindestsicherung meinte Hacker: „Wir werden nicht zusehen, wie 40.000 Kinder in die Armut geschickt werden.“ Nachsatz: „Es gab 140 Stellungnahmen zu dem Gesetz. 137 davon waren negativ. Das Gesetz ist noch nicht fertig.“

Gleichzeitig kündigte Hacker einen runden Tisch zum Thema kürzere Ruhezeiten beim Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz an: „Ich kann die Skepsis verstehen“, ließ Hacker aufhorchen. Eingeladen werden Gewerkschaft, Arbeiterkammer und Vertreter des zuständigen Ministeriums. Parallel dazu erklärte Hacker, dass heuer zwölf Millionen Euro in den niedergelassenen medizinischen Bereich investiert werden.

Stadtwerke

Im Ressort Umwelt und Stadtwerke von Ulli Sima werden heuer die Straßenbahnlinien 11, D und O verlängert, um Stadtentwicklungsgebiete zu erschließen. Parallel dazu laufen die Vorarbeiten für die Verlängerung der U2 bzw. den Bau der U5. In der Seestadt Aspern nimmt heuer der selbstfahrende Seestadtbus seinen Betrieb auf.

Wohnbau

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal präsentierte aktuelle Planungen ihres Ressorts: „Bis 2020 sind weitere 14.000 geförderte Wohnungen auf dem Weg.“ Dazu gibt es erstmals eigene Wohnprojekte, um auch Alleinerziehende besser zu unterstützen. Die ersten beiden Projekte entstehen in der Wolfganggasse in Meidling und in der Käthe-Dorsch-Gasse in Penzing.

Bildung

„Im Schulbereich entstehen 2019 100 neue Klassen in Wien“, erklärte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky: „Dafür werden 170 Millionen Euro investiert.“ Das betrifft z. B. Zubauten bei der Volksschule Mittelgasse in Mariahilf, im September geht auch Wiens siebenter Bildungscampus in Betrieb.

Kultur

„Keine Stadt definiert sich so stark über Kunst, Kultur wie Wien. Sie sind Teil ihrer DNA“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Sie will in ihrem Bereich nun vorhandene Bezirksinitiativen stärken und neue dezentrale Kulturangebote (z. B. Stadtlabore und „Bezirksmuseum reloaded“) schaffen.

Finanzen

Finanzstadtrat Peter Hanke, der alle Projekte finanzieren muss, erklärte: „Alles, was sie hier gehört haben, findet auch statt.“

Die Schwerpunkte in seinem Ressort werden laut Hanke die Arbeitsmarktpolitik sein (Stichwort: Schaffung von Arbeitsplätzen), damit gekoppelt auch das Thema Digitalisierung und „stabile Finanzen“, wie es Hanke formulierte. Dabei erklärte der Finanzstadtrat, dass die Stadt Wien die geplante Neuverschuldung im nächsten Jahr halbieren werde und 2020 ein Nulldefizit erreichen will. Das ist übrigens das Jahr, in dem in Wien regulär gewählt werden soll. (stu)

