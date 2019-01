Eisenstangen-Angriff: Mann attackierte weitere Frau mit Hammer

Der Mann, der am 30. Dezember in Wien-Margareten eine Frau mit einer Eisenstange attackiert haben soll, hat in der Folgenacht ein weiteres weibliches Opfer angegriffen. Der Verdächtige ging im Bereich Karlsplatz mit einem Mauerhammer auf die Frau los und verletzt sie schwer, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Mann hatte die 36-Jährige zunächst zu Fuß verfolgt, danach schlug er ihr unvermittelt von hinten mit einem Hammer gezielt auf den Kopf. Sie erlitt eine schwere Kopfverletzung, konnte jedoch flüchten und eigenständig in ein Krankenhaus fahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass es noch weitere Opfer geben könnte. In seiner Vernehmung gab der Mann an, dass er sich von den "Blicken der Frauen provoziert" gefühlt hätte.

Mann in Haft und geständig

Die Ermittler hatten nach der Attacke im Dezember geprüft, "ob dem Mann weitere Fälle zuzuordnen sind". Der Verdächtige ist österreichischer Staatsbürger mit Wiener Wohnsitz.

Der 41-Jährige war mittlerweile bei der Vernehmung zu beiden Taten geständig. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Beide Frauen sind nach wie vor in Krankenhäusern, konnten aber aufgrund der schweren Verletzungen noch nicht vernommen werden.

Polizei sucht weitere Opfer

Aufgrund des angegebenen Tatmotivs sind weitere, ähnlich gelagerte Straftaten des Beschuldigten laut Exekutive nicht auszuschließen. Aus diesem Grund hat die Polizei nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Opfer oder Auskunftspersonen, die über Informationen zu möglichen weiteren Straftaten des Abgebildeten verfügen, werden ersucht, sich an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43800 zu wenden.

