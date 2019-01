Kehraus am Karlsplatz: Ein Museum zieht um

Wien. Am Karlsplatz herrscht Aufbruchstimmung. Die Kisten werden schon gepackt. Die alte Haerdtl-Direktion (in ihr sitzt der Museumsdirektor schon lang nicht mehr), wird derzeit abgebaut, auch das Grillparzer-Zimmer, die aus Originalteilen rekonstruierte Wohnung, wird bereits in allen Details dokumentiert, abgebaut, verpackt, und ins Depot nach Himberg gebracht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)