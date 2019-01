Zahme Demo gegen den Akademikerball

So richtig laut wurde es nur einmal, als der Demozug den engen Teil der Wipplingerstraße in der Wiener Innenstadt erreichte. Rufe wie "Widerstand", "Nazis raus" und schrillen Töne der Trillerpfeifen wurden von den Häusern zurückgeworfen. Da entstand kurz der Eindruck, als wären es wirklich viele, die an diesem Freitag gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Hofburg und seine Besucher aus den rechten Reihen auf die Straße gingen.

Am Schottentor versammelten sich die ersten Demonstranten um 17 Uhr. Letztlich waren es auf der Schlusskundgebung am Stephansplatz der Polizei zufolge etwa 1600 Teilnehmern, die Organisatoren des Bündnisses "Offensive gegen Rechts" sprachen von zumindest 4500. Polizei und Organisatoren waren sich diesmal einig: "Wir wollen keine Wickel", sagte eine Frau der Demoleitung. Sie begleitete den Zug der Demonstranten am Rande. Genauso wie einige hundert Polizisten, die immer bereit waren, gegebenenfalls einzuschreiten, aber nicht martialisch auftraten.

1900 Beamte hatte die Polizei für den Abend bereitgestellt, rund ein Drittel weniger als im vergangenen Jahr. Rund um die Hofburg war wieder eine Sperrzone errichtet worden, doch auch die war deutlich kleiner als in den Jahren zuvor.

Die Veranstaltung verlief, wie auch Polizeisprecher Paul Eidenberger bestätigte, friedlich und eskalierte bis zum Ende nicht. Die Teilnehmer protestierten nicht nur gegen den Ball, sondern vor allem auch gegen die türkis-blaue Regierung: "Schießt den Strache auf den Mond, das ist Raumfahrt, die sich lohnt" war eine der Parolen.

Balltaugliche Umgangsformen

Warum diesmal so wenig Demonstranten auf die Straße gingen? Polizeisprecher Eidenberger erklärte sich das so: "Schon am Donnerstag wurde gegen Burschenschaften in Wien demonstriert. Es geht ja um das gleiche Thema". Dass es bei der Donnerstagsdemo zu Zwischenfällen mit Pyrotechnik und einem vermeintlichen "Hitler-Gruß" aus der Bude einer Burschenschaft gekommen war, hätte durchaus auch für den Freitag heikel werden können, meint er. "Da benötigt man Fingerspitzengefühl".

Ein hartes Eingreifen der Polizei am Donnerstag hätte die Situation am Freitag eskalieren lassen können. So setzte man stattdessen auf höflichere - wenn nicht gar balltaugliche - Umgangsformen (Elmayer wäre stolz): "Bitte kein Einsatz von Pyrotechnik" lief auf einer Anzeige auf dem Polizeiauto, das die Demonstration begleitete. Daran hielt man sich fast, ganz vereinzelt wurden Rauchfahnen gezündet.

Nach dreieinhalb Stunden wurde die Demo von den Veranstaltern um 19:30 Uhr offiziell beendet. Da waren die ersten schon vor der Kälte geflüchtet.