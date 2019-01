Notfall nach Schädlingsbekämpfung: 21 Personen im Spital

Zu einem Großeinsatz mit sechs Fahrzeugen und 27 Leuten rückte heute Mittag die Feuerwehr in Wien-Landstraße aus. In einem Bürogebäude am stadtnäheren Ende der Hainburger Straße hatten mehrere Personen nach einer zunächst nicht näher bestimmbaren Geruchsbelästigung über Unwohlsein geklagt. Auch die Wiener Rettung war mit einem Katastrophenzug im Einsatz.

Die Suche nach der Ursache gestaltete sich schwierig. Für die Einsatzkräfte war auf Anhieb nichts Bedrohliches zu erkennen: kein stechender Geruch, kein reizendes Gas. Wie sich dann jedoch herausstellte, war im Bereich des Erdgeschoßes jüngst eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt worden; die dabei versprühten Heißnebel dürften sich anschließend unbeabsichtigt über die Technikschächte im Haus ausgebreitet haben.

Die Feuerwehr übergab 21 Personen vorsichtshalber der Rettung zur Versorgung unmittelbar vor Ort.

(kom)