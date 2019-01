Wiens Brücken werden saniert

Wien. Sie sind in die Jahre gekommen, die Wiener Brücken. Immerhin ist der Großteil in und rund um Wien nach 1945 gebaut worden. „Die Hauptbauzeit war in den Siebziger-, Achtzigerjahren, weil die Stadt damals gewachsen ist. Die Brücken kommen jetzt alle ziemlich zeitgleich in ein generalinstandsetzungswürdiges Alter“, sagt Hermann Papouschek, Leiter der MA 29 (Brückenbau und Grundbau). Deshalb werden in den nächsten zehn Jahren rund 50 Brücken saniert. Rund 200 Millionen Euro werden dafür investiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)