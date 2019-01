Umgestürztes Streufahrzeug beschädigt geparkte Autos

In der Seitenberggasse in Wien-Ottakring ist am Dienstagvormittag der hintere Teil eines Streufahrzeugs umgekippt. Drei geparkte Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, verletzt wurde niemand, berichtet die Feuerwehr am Nachmittag. Diese war mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Nachdem das Unfallfahrzeug gegen Wegrollen gesichert war, wurde der umgestürzte Aufbau mit der Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeuges wieder aufgerichtet. Die Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

(Red.)