Veto der Fiaker gegen Plastikhufeisen

Wien. Es sind große Hoffnungen, die in die Plastikhufeisen für Fiakerpferde gesetzt werden. Immerhin verursachen sie – im Gegensatz zum klassischen Hufeisen – kaum Schäden am Asphalt. Eine von der MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) beauftragte und der Veterinärmedizinischen Universität durchgeführte Studie soll nun die Eignung der Plastikhufe für die Pferde bestätigt haben.



Die Bezirksvorstehung der Inneren Stadt fordert daraufhin gleich eine Verpflichtung der Gummibeschläge. Nur die Fiaker selbst wundern sich, wie man darauf kommt, dass Plastikbeschläge funktionieren. Sie hätten andere Erfahrungen gemacht.



1. Warum wurden die Plastikhufe getestet, was spricht gegen das Hufeisen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)