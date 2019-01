Zieglergasse: Nebelduschen gegen die Hitze

Wien. Die Zieglergasse in Wien-Neubau wird in diesem Sommer zu einer Straße umgestaltet, in der Hitzetage in der Großstadt künftig erträglicher werden sollen. So wird die Straße mehrere Aufenthaltsräume bekommen, die mittels Nebelduschen für Abkühlung sorgen.

Angeblich können diese Nebelduschen die Temperatur um bis zu elf Grad senken. Weiters wird die Zieglergasse eine neue Pflasterung, Trinkbrunnen und 22 Bäume erhalten und soll so eine „Klimaschutz-Vorzeigestraße“ werden.

Derzeit wird das Projekt den Bürgern präsentiert (am Mittwoch um 18.30 Uhr in „foremmels conditorei“). Die Ideen der Bürger sollen in die Planung einfließen. Baubeginn soll im Sommer sein – fertig wird die Umgestaltung aber erst nach dem Sommer Ende 2019.

Die Kosten – zwei Millionen Euro – werden von Bezirk und Stadt getragen. Wer welchen Anteil übernimmt, werde erst ausverhandelt, heißt es in der Bezirksvorstehung Neubau. Geplant sind weitere Maßnahmen in der Zieglergasse. So sollen auch Hausfassaden begrünt werden.

(mpm)