„Urban Jungle“ lautet der Titel großflächiger Außenwandgemälde des Wiener Künstlers Emanuel Jesse. Wobei mit städtischem Dschungel wohl jeder andere Vorstellungen verbindet. Zu sehen ab sofort, an Lüftungstürmen des Einkaufszentrums The Mall in Wien-Landstraße.

– Clemens Fabry / Die Presse

