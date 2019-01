Neunjähriger in Wien von Auto erfasst und getötet

Ein neunjähriger Bub ist am Donnerstag in der Früh auf der Landstraßer Hauptstraße in Wien-Landstraße von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Er wurde noch an Ort und Stelle von der Wiener Berufsrettung erstversorgt, erlag aber im Spital seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.

Der Unfallhergang war am Vormittag noch nicht bekannt.

(APA)