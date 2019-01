Neunjähriger von Lkw erfasst und getötet

Wien. Ein neunjähriger Bub ist am Donnerstag in der Früh auf dem Schulweg auf der Landstraßer Hauptstraße in Wien von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zum Unfallhergang. Der Lastwagen dürfte aber um acht Uhr in die Straße abgebogen sein, als der Bub diese offenbar auf einem Schutzweg querte.

Der Neunjährige wurde noch an Ort und Stelle von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und ins Spital gebracht. Dort erlag das Kind aber seinen schweren Verletzungen. Ob das Kind zu Fuß oder – wie medial berichtet – mit einem Tretroller unterwegs gewesen war, kommentierte die Polizei nicht.

Frau und Kind getötet

Ebenfalls Donnerstagfrüh sind bei einem Verkehrsunfall im Salzburger Pinzgau ein Kind und eine Frau ums Leben gekommen. Auf der Brücke der Umfahrung Hollersbach sind wieder um etwa acht Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Neben den beiden Toten wurden noch zwei weitere Insassen schwer verletzt.

Details über den Hergang des Unfalls und die Identität der Beteiligten lagen zunächst nicht vor. Die beiden Verletzten wurden mit Hubschraubern ins UKH Salzburg geflogen.

Acht getötete Kinder

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) verunglückt alle drei Stunden ein Kind auf Österreichs Straßen. 2017 starben acht Kinder bei Verkehrsunfällen, 289 wurden schwer verletzt, 2491 wurden erheblich verletzt. 42 Prozent der Kinder verunglückten als Mitfahrer im Pkw, jedes vierte Kind als Fußgänger (27 Prozent) und 19 Prozent als Radfahrer. In drei von vier Unglücken seien die Kinder nicht die Hauptverursacher.

Das Kuratorium forderte daher am bereits am Mittwoch eine Verdoppelung des Strafausmaßes bei Delikten im Straßenverkehr, bei denen Kinder als Mitfahrer im Kfz betroffen sind bzw. sich im unmittelbaren Gefahrenbereich befinden und dadurch potenziell gefährdet sind. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)