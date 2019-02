Wollzeile: Vom Leerstand zur Kulinarikmeile

Früher waren es die Friseure, heute sind es die Bäcker, die als eine Art Gradmesser funktionieren, wie hip und belebt eine Gegend ist. Gemeint sind allerdings nicht die großen Bäckereifilialen, sondern die kleinen Handwerksbäcker, die auf natürliche Zutaten, lange Teigführung und Transparenz setzen und ihre Backstuben mit einem Café ergänzen.



Die Bäckerei Öfferl ist so eine und in den vergangenen Jahren immer öfter in Wiener Feinkostgeschäften anzutreffen. Der 28-jährige Georg Öfferl hat den Betrieb seiner Eltern im Weinviertel übernommen, die Backmischungen rausgeschmissen und macht nun Bäckereien wie Joseph, Gragger und Ströck Feierabend Konkurrenz. Jetzt will er in der Wollzeile eine Schaubäckerei mit Café eröffnen.



„Die Wollzeile hat uns gefallen, weil sie die älteste Einkaufsstraße Wiens ist und kleine Strukturen hat“, sagt Öfferl. Er habe sich auch einen Standort im siebten Bezirk angesehen, aber der sei sogar teurer gewesen. Im Vorjahr wurde er noch skeptisch gefragt, warum ausgerechnet die Wollzeile, da tue sich doch nichts. Aber die Zeiten der Leerstände dürften vorbei sein. Ein Überblick über den aktuellen Stand.