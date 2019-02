Die Wiener misten aus

Wer den alten Pokal brauchen kann (und wofür), den eine Firma im Jahr 2005 beim Teambuilding-Minigolf gewonnen hat, kann man sich nicht so recht vorstellen. Auch nicht, dass sich jemand die abenteuerlich bemalte braune Vase in sein Wohnzimmer stellt. Aber, versichert Elisabeth Mimra, während sie durch die große Halle am Mittersteig führt, „bei uns wird alles verkauft. Alles, was reinkommt, ist meist schnell wieder weg.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)